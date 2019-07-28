ماراثون جري لفريق "شباب يقود شباب" في المنيا

نظم فريق "الشباب يقود الشباب" بمحافظة المنيا، اليوم، ماراثون للجري في أولى فعاليات أنشطته بالمحافظة تحت شعار الرياضة أسلوب حياة، وتحت رعاية كلا من وزير الشباب والرياضة، ومحافظ المنيا.

أنطلق الماراثون من أمام مركز شباب دماريس، حتي نادي المنيا الرياضي، وشارك في الفعالية عدد من الشباب، بجانب فريق "أنت أقوي من المخدرات"، وفي ختام الماراثون تجمع المشاركين للتعرف على فريق الشباب يقود الشباب "YLY" وما سيقدمه للشباب من تنفيذ مبادرات وأفكار بعد عرضها علي مكتب الوزير.

وقالت جهاد محمود عثمان مسئول الفريق، إن مبادرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تهدف إلي خلق فرصة سريعة للتواصل بين الوزير والشباب وتنمية مهارتهم وتنفيذ كل ما يطمح به الشباب واستغلال الطاقة الكامنة داخل شباب مصر في خدمة الوطن.

وأضافت أن الفريق يستعد لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة لتنمية مهارات الشباب وعقد العديد من الندوات وبرامج التدريب المختلفة التي تهم الشباب في هذه المرحلة، مؤكدة أن الفريق مستعد لتوصيل أي فكرة أو مبادرة شبابية إلي الوزير ومتابعتها، منوهة أن الفريق يرحب بأي شاب يسعى للانضمام لأي قسم عمل بالمبادرة.

وانتهت فاعليات المارثون بنادي المنيا الرياضي بجلسة حوارية ومناقشة بعض القضايا، التي تهم الشباب والتعارف بين أعضاء الفريق والشباب المشارك، وإمكانية التواصل عن طريق الصفحة الرسمية أو مكتب برلمان الشباب بمديرية الشباب. شارك في الماراثون مسؤولي فريق YLY بالمنيا وهم:"جهاد عثمان - هيثم عثمان - أحمد المظهر- أحمد مصباح- شاهندة- صوفيا"، وباقي أعضاء الفريق، بجانب حضور أحمد طه مدير إدارة البرلمان بمديرية الشباب.