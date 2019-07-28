عقد مركز المحروسة جلسة لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي، والنتائج المترتبة على إقرار القانون برلمانيا، وما المتوقع من لائحته التنفيذية فور تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره نهائيا.

وشارك في الجلسة مجموعة بارزة من خبراء العمل الأهلي والقانوني، هم عبدالناصر قنديل خبير الدراسات البرلمانية وشؤون المجتمع المدني، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وطلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بطرح رؤية تحليلية ومستقبلية للعمل الأهلي بمصر في ظل القانون الجديد وتوصياتهم بما يجب اتخاذه من أجل وجود لائحة تنفيذية داعمة للعمل الأهلي في مصر تتماشى مع رؤيتها التنموية 2030.

وأشاد المشاركين بنص القانون الجديد عند مقارنته بنص قانون 70 لسنة 2017، وإن كان يحتاج لبعض التعديلات الضرورية من أجل توفير بيئة داعمة حقيقية لفاعلية المجتمع المدني المصري.

وأوصى المشاركين بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية توضيحا لغويا للمصطلحات الفضفاضة التي تضمنها القانون، وأن توضع آلية للتنسيق بين الوزرات المعنية بتطبيق القانون، ووضع إطار عمل لتدريب وتأهيل الكوادر التي ستكون قائمة على تطبيق القانون من حيث التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وأيضا فهم محتوى ومضمون القانون وكيفية تطبيقه على أرض الواقع والتعامل مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال للمجتمع المدني.