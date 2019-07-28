محافظ الإسكندرية يكلف الصرف الصحي بتحديد المسؤولين عن تكويد الشنايش

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء، للعمل على الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي، واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية تكويد جميع الشنايش ورفعها على GİS، مكلفا مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتحديد المسئولين عن تلك الشنايش في كل منطقة علي مستوى المحافظة، على أن تتم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع القادم، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش، استعدادا لموسم الشتاء القادم.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها، لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، وكذلك تم الوقوف على المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة، لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار القادمة.

حضر الاجتماع أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور وليد عبدالعظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، ورؤساء الأحياء.