كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية، العلامة التجارية الرائدة في عالم السيارات، النقاب عن النموزج الجديد من سيارات Artheon 2020، والتي لقبت بـ"القاتلة Passat"، ذات نظام الدفع الرباعي.

ويتميز النموذج الجديد من سيارات Artheon 2020، بالعديد من الإمكانيات، التي تعطيها مقدارا من الأناقة والرقي، كتزيينها بشبك أمامي لغطاء المبرد مطلي بالكروم اللماع، بالإضافة إلى مصابيح داخلها شرائط مضيئة تعمل بتقنية LED، وكذا فتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها عند الوصول للسرعات العالية.

كما تتميز السيارة الجديدة من "فولكس" بمقصورتها التي تتسع لـ5 أفراد، والتي تتميز بمقاعدها الجلدية التي تعطي لمسة من الأناقة الألمانية، بالإضافة إلى مقطورة القيادة المتطورة والمزودة بشاشة تعمل باللمس، وأنظمة إلكترونية متطورة للتحكم بالسرعة وأنظمة القيادة، ونظام لمراقبة محيط المركبة بالكاميرات.

وتحوى "القاتلة" علي محركات بنزين توربينية بعزم 190 و272 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 2.0 لترا وعزم 190 و240 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.