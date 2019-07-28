أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمنح طالب 4.5 درجة بعد أربع سنوات من تخرجه فى الثانوية فى 2015، ردود فعل بين طلاب الثانوية، خاصة أن التظلمات التى تقدم لوزارة التربية والتعليم، تنظر فى جمع الدرجات فقط وليس تصحيح الأسئلة.

قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومدير الإدارة العامة للامتحانات، إن ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم تمر بعدة مراحل، أولها سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها، وذلك فى أحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مضيفاً أن طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها تُقدم لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقاً بها الإيصال الدال على السداد، على أن تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحاً بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، فى الفترة الزمنية من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو، وتستمر لمدة شهر.

وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أنه إذا تخلف الطالب أو الطالبة عن حضور الموعد المحدد له، يصبح ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، مشيراً إلى أن عملية الاطلاع للطلاب تقتصر على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

وأكد أن الطالب يحصل على درجاته خلال 3 أيام من تاريخ اطلاعه على الورقة وليس تقديم التظلم، وذلك فى عدة حالات نظمها القرار الوزارى الخاص بتنظيم التظلمات، وهذه الحالات هى، وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع درجات جزئيات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، مشيراً إلى أن وجود سؤال تم تصحيحه من جانب المصحح على أنه خطأ وهو فى أصله صحيح يستلزم اللجوء للقضاء لحسم الأمر، وذللك وفقاً للقرار الوزارى المُنظم للتظلمات.

نائب رئيس الامتحانات: ارتفاع المجاميع والحد الأدنى للقبول وراء تهافت الطلاب على التظلمات

وعن إجراءات حصول الطلاب على فروق درجاتهم، قال نائب رئيس الامتحانات، إن الإدارة العامة للامتحانات تتولى اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطلاب بعد تعديلها، مؤكداً أن العدد الكبير للتظلمات هذا العام، والذى بلغ 91142 طالباً وطالبة بإجمالى 268988 كراسة امتحان حتى الآن، بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول فى المرحلة الأولى من التنسيق، الأمر الذى يدفع الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من تنسيق طلاب المرحلة الأولى للبحث عن أى درجات للحاق بركب كليات القمة.

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن القضايا المتعلقة بتظلمات الثانوية يتم الفصل فيها على وجه السرعة، لوجود شق مستعجل بها، موضحة أن المحكمة تتعامل مع هذه القضايا بإحالتها للخبراء بكنترولات الثانوية العامة، وتأخذ المحكمة برأى الخبير.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن المحكمة تلزم الخبير بالفصل فى الدعوى على وجه السرعة؛ لتعلقها بمستقبل الطلاب وحتى يتمكنوا من اللحاق بتنسيق الثانوية العامة، لافتة إلى أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ فور صدورها، وأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها، وفى حال رفض وزارة التربية والتعليم تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى من حق صاحب الحكم تحريك جنحة مباشرة ضده لعزله من منصبه وحبسه.

مصادر قضائية: التظلمات تحال للخبراء والفصل فيها يكون على وجه السرعة.. ومن حق طالب واقعة الـ 4.5 درجة المطالبة بتعويض

وأشارت إلى أن الحكم الأخير الصادر لصالح أحد الطلاب من المحكمة الإدارية العليا بعد 4 سنوات من لجوئه للقضاء، يعد استثناءً؛ ومن حق الطالب اللجوء بدعوى تعويض ضد وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تحريك الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة، للمطالبة بتعويضه مالياً عن الأضرار التى لحقت به نتيجة الخطأ الذى ارتكبته فى حقه.

وأضافت أن الحكم الصادر لصالحه بمنحه 4.5 درجة بمثابة مستند يقدمه ضمن دعوى التعويض، حيث أثبت الحكم وقوع ضرر عليه بعدم منحه الدرجات التى كان يستحقها فى الثانوية العامة.