تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإعلامية فجر السعيد، من داخل العناية المركزة.

وكان الحساب الرسمي لفجر السعيد، على موقع "انستجرام"، قد ذكر على لسانها، "تم تداول في الآونة الأخيرة أخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين".

وكانت المطربة الإماراتية أحلام، قد كشفت عن كواليس تدهور الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت أحلام صورة للإعلامية الكويتية، وعلقت عليها قائلة، "فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت، وأجرت عملية باي باس (تحويل مسار) وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين، أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثر على الوظائف الحيوية، ما استدعى نقلها لمستشفي مبارك الكبير".

وأضافت: "الشكر الكبير أولاً لله تعالي ثم لهم على كل الرعاية اللي وجدتها هناك، والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى، وكان يطمنا عليها كل شوية، لأن ممنوع عنها الزيارة والشكر للمسئولين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة منذ يومين، فقط ادعوا لها".