قالت الفنانة ريم البارودي، إنها لا تحاول ابتزاز مقدمي البرامج بالمغالاة في تكلفة ظهورها معهم، مضيفةً: "مش بتشرط في الأجور زي ما غيري بيتشرط"، خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية.

وعلقت "فجر"، قائلةً: "في ممثلة، قالت إنها هتتكلم في 3 حلقات بـ 3 أسعار مختلفة، لما عرضنا عليها تطلع معانا".

وطلبت "ريم"، من مقدمة البرنامج الإفصاح عن اسم هذه الممثلة، وقالت "فجر": "أول حرف هو سمية"، لتتبادل الضحكات مع "ريم"، حيث ترجتها الأخيرة أن تكف عن الحديث عن هذه الممثلة: "كويس كده بلاش الحرف التاني".

وكانت حربًا كلامية اندلعت بين سمية الخشاب وريم البارودي بعدما ارتبطت الأولى بأحمد سعد طليق الثانية، قبل أن تنفصل "الخشاب" عنه.