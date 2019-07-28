تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر من داخل شقتها حيث استمعت النيابة لأقوال "شيرين" حول تعرض شقتها للسرقة وفقدها للمجوهرات ومشغولات ذهبية ثمنية.

وقالت مقدمة البلاغ، في محضر الشرطة والتحقيقات، إنها فوجئت بسرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

وأضافات شيرين، في التحقيقات، إن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، هي من سرقت مشغولات ذهبية والماس من شقة "شيرين" في منطقة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة، وكانت تترد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس.

وأضافت التحريات أنه عقب اكتشاف الفنانة تلك الواقعة، تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، وتبين من خلال الفحص والتحري الذي جرى تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى سلامة منافذ الشقة.

جرى ضبط المتهمة وإعادة المسروقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.