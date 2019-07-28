اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019، بنسبة نجاح بلغت 89.7٪؜ ، مقدماُ التهنئة للطلاب الناجحين.

وأكد المحافظ، أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بلغ 9892 طالبا وطالبة، تغيب منهم 849 طالبا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 9043 طالبا وطالبة، ونجح منهم 8924 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 89.7%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح 100%، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

وقال المحافظ إن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسي 2018-2019، بلغ 161 طالباً وطالبة، تغيب منهم 64 طالبا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 97 طالبا وطالبة، ونجح 97 طالبا وطالبة.