قال الدكتور أسامة فخري الجندي، عالم أزهري، إن الإنسان يجد في الحج متعة روحية لا تعادلها أي متعة أخرى، حيث يقطع علاقته بحياته التي ألفها ويذهب إلى البيت الحرام لتتصل نفسه بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن فريضة الحج تسقط عن غير المستطيعين، حتى وإن كانت مهيئة لزيارة البيت الحرام.

وتابع: "متجيش تجبر نفسك على الاستدانة، كما يجب توفر شرط القدرة البدنية بسبب المسافات الطويلة المقطوعة خلال شعائر الحج، لأن الله يريد العبد أن يقبل عليه بالمحبة لا بالمشقة".

وأردف: "المشقة تتناسب تناسبا طرديًا مع العبادة نفسها، والثواب لن يختلف بالوجود في أي مكان بالحج، سواء أكان مكيفًا أو لا"، مشددًا على ضرورة أن يرد الحاج المظالم قبل أن يقبل على الحج.