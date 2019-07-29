أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال "هل يوجد ما يسمى بالسحر الأسود، وفي حالة وجودة هل يمكن منع أحد من الزواج أو معاشرة الرجل لزوجته أو العكس".

وقال "وسام"، خلال مقطع فيديو نشرته القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب"، إن السحر موجود وله درجات، وأحيانا ما يكون أثره شديدًا، ولكن السحر كالمرض له درجات، وكما أن للمرض علاج بالدواء، فالسحر له علاج أيضا، ويكون ذلك دون كلفة.

وتابع :" علاج السحر هو أن يذكر الإنسان الله كثيرًا ويقرأ القرآن الكريم، ويكون دائما على صله بالله سبحانه وتعالى حتى يدفع الله عنه هذا البلاء".