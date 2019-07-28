تنظم جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين في الأزهر، دورة تدريبية بعنوان "أصول الفقه الاستنباطي" تستمر لمدة أسبوعين، بواقع محاضرتين في الأسبوع، إذ تقام يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بفرع الطلاب بزهراء مدينة نصر، ويومي الأحد والأربعاء بفرع الطالبات، ويتم تدريب الوافدين على كيفية استنباط القواعد الفقهية من النصوص الشرعية، وكيفية التعامل مع كتب التراث، وعلى أصول وأركان الفتوى الصحيحة، وكيفية إنزالها على الواقع.

يحاضر في الندوة الدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالسلام العتيق، الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن خلال محاضرته دور النصوص الشرعية في حفظ استقرار العقول الإسلامية، ومن ثم حفاظها على دينها ومنطلقاته، واستشهد بمجموعة من الآيات التي تخرج منها أحكام فقهية، وأحاديث نبوية محل اجتهاد، ويمكن أن تحمل على أكثر من معنى، فليست كل النصوص على الدرجة ذاتها من التأهل دون اجتهاد للتأويل والتفسير، وجدنا بعضهم يضع 1000 فائدة من حديث "إنما الأعمال بالنيات" وغيره من الأحاديث.

وكشف عبدالرحمن بيان الدلالات العلمية لتخريج الأصول على الفروع، معتمدا على استقاء القاعدة من رحم النص، وأشار إلى عدد لا بأس به من الكتب والمراجع التي ستكون عماد الدورة الماتعة.

وتنظم جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين هذه الدورات بشكل مجاني لعامة الطلاب والطالبات الوافدين بفرعيها المذكورين ضمن أشكال الدعم التي تقدمها الجمعية لمنتسبيها وللوافدين بشكل عام.

وجمعية سفراء الهداية مؤسسة خيرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تخدم طلاب الأزهر الوافدين والمصريين المغتربين، وتقدم لهم كل وسائل الدعم المادية والمعنوية لضمان حصولهم على ما يبغون من تحصيل للعلم والثقافة والمعرفة، ليكونوا خير سفراء للإسلام وللأزهر ولمصر عامة لدى بلادهم إذا رجعوا إليها.