قال أحمد تايجر، جار زوج عروس المنوفية، التي قتلت ليلة زفافها، إن الزوج المدعو محمد محمود عثمان، كان يعمل محاميا، وعلى الرغم من أنه كان في غاية الأدب والاحترام ولا يعرف طريق المخدرات أو الإدمان و"في حاله"، إلا أنه كان معروفا عنه أن له أفعال مستغربة.

الزوج كان غريب الأطوار وبحالات

وأكد الجار الذي يعمل في إحدى شركات السياحة، لـ"الوطن"، أنه رأى العريس منذ 8 سنوات يلقي بنفسه بأحد فروع النيل الذي يمر خلال قرية "كفر القرينين" التي يسكن بها، كما أنه حاول إشعال النار بنفسه بعدها بعدة سنوات، وله أخ معروف بأنه ذو تصرفات غريبة كذلك.

ولفت إلى أن أهالي القرية فسروا تصرفاته بتفسيرات مختلفة منها أنه "دماغه لحست بسبب ذكائه" كما أرجع البعض تلك التصرفات إلى كونه "ملبوسا" من الجن، مضيفًا أن تصرفاته كانت غريبة خلال حفل الزفاف، حيث كان يرقص خلال توقف الموسيقى ويبدو عليه الحزن حين تعمل.

العروسة طلعت لحماتها بعد الفرح اشتكت منه قالتلها سيبيه واجري

أهم كواليس ليلة الزفاف كما يرويها الجار، تمثل فيما حدث بين العروس وحماتها بعد انتهاء الزفاف، حيث يقول: "بيت العريس عبارة عن شقتين في الدور الأرضي قصاد بعض في الدور الأرضي واحدة هو اتجوز فيها وواحدة كان فيها أمه بعد الفرح".

ويواصل تايجر رواية ما سمعه من أم الزوج بعد الحادث: "بعد الفرح وبعد ما منار العروسة غيرت هدومها خرجت لحماتها قالتلها إن جوزها بيتصرف تصرفات غريبة، حماتها قالتلها لو حسيتي إنه هيعمل حاجة إجري وسيبيه".

أهل العروس كانوا يعلمون بحالة الزوج

وأردف الجار أنه يعرف عن العروس الراحلة أنها في غاية الأدب والاحترام، كما أن أهلها كانوا يعرفون حالة الزوج خلال الخطوبة التي استمرت لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القرية بأكملها، ومنطقة "قنطرة القرينين" التي يسكنون بها على وجه الخصوص يعيشون حالة من الحزن والذهول منذ الحادث.