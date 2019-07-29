قال والد عروس المنوفية القتيلة "منار"، إنه زف ابنته وقدمها لعريسها في الساعة الواحدة فجرًا ليلة 26 يوليو، ولكن قبل عصر اليوم كانت قتيلة، على حد قوله.

وأضاف خلال حواره مع كاميرا برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc": "اتصلت بأخوها قالتله عاوزه الفستان اللي كنت بيه في الحنة عشان أقابل أصحابي بيه، سألها انتي عاملة إيه، قالتله كويسة ومحمد زوجي كويس".

وتابع باكيا: "محمد ابني راح يودي الفستان قابل صاحبتها في الطريق، راحت معاه، مره واحدة لاقيت ابني بيتصل بيا بيقولي الحق يابا بنتك اتقتلت، روحنا المستشفى جرى لاقيتها ميتة".

وكانت الجريمة البشعة هزت المنوفية، حيث توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.