"أنا جيت يا ماما".. والدة عروس المنوفية القتيلة تروي حلم شاهدته قبل الجريمة

دخلت والدة "منار" عروس المنوفية التي قُتلت بعد 24 ساعة من زفافها، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حوارها مع كاميرا برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، حيث ذكرت أن ابنتها قُتلت غدرًا، "بنتي راحت له عروسة مكملتش 18 سنة، ودتها الساعة 2 بليل لبيت زوجها تاني يوم، تتقتل ليه حرام كده".

وأضافت والدة منار، أنها اتصلت بابنتها القتيلة الساعة العاشرة صباحًا، وسألتها عن صحتها، فقالت لها منار: "أنا كويسة يا ماما بس مش كلت عشان بطني بتوجعني"، موضحة أنها قالت لها: "حاولي تأكلي أي حاجة دلوقتي وهبعت يانسون مع أخوكي هيخلي بطنك كويسة".

وتابعت: "يدوبك ابني راح لأخته لاقيته بيتصل بيقولي الحقي بنتك مدبوحة، روحت حافية وجريت ولا لبست طرحة ولا شبشب، ربنا ينتقم من الظالم، يا رب ينعمل فيه زي ما عملوا في بنتي، دي كانت واخدة صالة الفرح كلها رقص من أولها لآخرها"، موضحة أن ابنتها جاءت لها في المنام قبل سماعها خبر وفاتها بـ 10 دقائق.

وواصلت: "لاقيت بنتي جات في المنام قولتلها انتي جيتي ليه يا حبيبتي، قالت لي في المنام أيوة أنا جيت يا ماما، صحيت من النوم مفزوعة وقولت يا رب خيب ظني، مفيش 10 دقائق وسمعت خبر القتل".

ووجهت رسالة لابنتها: "في الجنة ونعيمها يا بنتي، انتي متزفتيش في الدنيا، اتزفيتي في الآخرة، ربنا يصبرني من ناحيتها، دي كانت مسلمة على الناس كلها في الفرح وكأن قلبها كان حاسس".

وكانت الجريمة البشعة هزت المنوفية، حيث توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في (الصباحية)، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.