رفض الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن التقاط صور "سيلفي" مع المواطنين، بعد أدائه واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وطالب عدد من المواطنين بالتقاط "سيلفي" مع عبدالرحمن والذي رد قائلا: "احنا في حالة وفاة وأنا مش متصور".

وأصر المواطن على أن يلتقط صورة مع "توتا"، والذي قال له: "إحنا في حالة وفاة وفيه واحد ميت لكن هل ده عقل؟"، ورد المعجب على عبدالرحمن، "أنا بحبك"، ليقول له عبدالرحمن: "وأنا برضه بحبك بس فيه ظروف".

وعبر محمد عبدالرحمن عن انفعاله قائلا: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله".

وتلقت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، واجب العزاء، مساء أمس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفيشاوي، فجر الخميس الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.