وزيرة السياحة: الوزارة غير مسؤولة عن أي شخص يحجز خارج بوابة العمرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن شركات السياحة سيمكنها عرض برامجها المختلفة وأسعارها على بوابة للعمرة التي دشنتها الوزارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الوزارة ستتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة حال تجاوز أي شركة من شركات السياحة، لافتة إلى أن بوابة العمرة تعتبر بداية تطور خدمات العمرة في مصر.

وأكدت وزيرة السياحة أن البوابة تضمن أن الشركات المسجلة بالبوابة مرخصة وأن الخدمات المقدمة معتمدة من وزارة السياحة وأن الوزارة ستمارس دورها الرقابي معلنة عدم مسئوليتها عن أي شخص يقوم بحجز العمرة خارج بوابة العمرة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن غرفة الشركات ستقوم بحملة إعلانية للتوعية بأهمية الحجز للعمرة عن طريق بوابة العمرة.

ولفتت المشاط إلى أن الوزارة شكلت اللجنة العليا للحج والعمرة والتي تضم في عضويتها ممثلين للجهات الرقابية ووزارة السياحة والشركات السياحية مشيرة أن اللجنة تجتمع قبل المواسم وتحدد أسعار الحج العمرة بحيث لا تتجاوز مستوى معين لكل درجة.