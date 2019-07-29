تحولت الموجة شديدة الحرارة، التي اندلعت الأسبوع الماضي في أوروبا إلى عواصف وأمطار غزيرة ورياح قوية، الأحد.

وأكثر البلاد التي تأثرت بموجة الطقس السيئ هي "إيطاليا، إسبانيا، بولندا، فرنسا، النمسا" والعديد من المناطق في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع مستويات المياه إلى مستويات خطيرة، وفقا لـ"يورونيوز".

وشهدت مدينة برشلونة الإسبانية سقوط أمطار غزيرة، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المناطق المتضررة في فرنسا يتوقع أن يستمر هطول الأمطار فيها، وكانت وسائل إعلام إيطالية قد كشفت عن سقوط 3 حالات وفاة بسبب الطقس السيئ.

وبحسب موقع "express"، كان من ضمن المتوفين امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في روما، مساء السبت، أثناء إعصار جرفها بينما كانت تقود سيارتها.

وفي بلدة كيرخبرج بولاية تيرول النمساوية خلفت الأمطار الغزيرة كميات كبيرة من الطين في الطرق التي كان من شأنها أن تسد الطريق أمام سائقي السيارات، ويتطلب إزالة الطين استخدام الآلات الثقيلة، وقال خبراء الأرصاد الجوية إن كميات كبيرة من الأمطار سقطت على هذه الأرض الجافة، ما ساعد على تسهيل هذه الانهيارات الطينية.

وأكد خبراء الأرصاد في جميع أنحاء العالم أن هذه الظروف الجوية السيئة تعود إلى سنوات من الاحتباس الحراري.