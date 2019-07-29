طرحت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، برنامج الهندسة الانشائية، هندسة الطاقة وهي برامج جديدة ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بـ"هندسة حلوان"، بحسب ما قال الدكتور محمد فتوح عميد كلية الهندسة بالمطرية لـ"الوطن":

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها.

- مجلس الكلية يتولى تحديد شروط القبول أو التحويل بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقا للضوابط.

- على الطلاب المحولين من الكليات المناظرة، أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى.

- يتم عمل مقاصة للمقررات التي سبق إنهاؤها بنجاح.

- على الطلاب الذين أمضوا سنة أو أكثر خارج "هندسة حلوان"، تقديم بيان حالة من الكلية التي كانوا مقيدين بها.

- ويشترط عدم إنهاء أكثر من 108 ساعات وبمعدل تراكمي متوسط لا يقل عن الحد الأدنى الذي تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

- يجوز للطلاب الذين سبق لهم أن تركوا الدراسة في أحد هذه البرامج لمدة فصل دراسي أو أكثر وسبق لهم أن حصلوا على تقدير D على الأقل في الفترة التي قضوها بالبرنامج إعادة القيد بشرط وجود أماكن شاغرة

- تقبل الكلية الطلاب الوافدين بعد دراسة حالاتهم وعمل مقاصة بما تم دراسته