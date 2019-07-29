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جامعة حلوان

دعماً لتعليم متميز ورغبة في مواكبة متطلبات سوق العمل طرحت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، برنامج الهندسة الانشائية، هندسة الطاقة وهي برامج جديدة ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بـ"هندسة حلوان"

ليفربول ضد نابولي

سحق نابولي، نظيره ليفربول، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية، التي جمعتهما بمدينة "إدنبره"، ضمن استعدادات الفريقين، لخوض منافسات الموسم الجديد.

وغاب عن فريق ليفربول في مباراة اليوم، الرباعي محمد صلاح، وأليسون وفيرمينو وساديو ماني، بسبب مشاركتهم الدولية، في كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا.

وسجل ثلاثية نابولي كل من: إنسيني وميليك وأمين يونس في الدقائق 17 و29 و52.

في غياب محمد صلاح.. نابولي يسحق ليفربول بثلاثية وديًا

تنسيق المرحلة الأولى 2019

أعلنت وزراة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2019-2020 بحد أدنى الطب البشرى 98.4%، و«الصيدلة» 97.8%، و«طب الفم والأسنان» 98.29%، و«العلاج الطبيعى» 97.98%، و«هندسة البترول» 98.9%، و«الإعلام» 94.39%، إضافة إلى «الاقتصاد والعلوم السياسية» التى توقفت عند 395 درجة 96.34%، و«الألسن» 95.49%، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق "المرحلة الأولى": 98.4% لـ"الطب" و97.8% لـ"الصيدلة".. و96.34% لـ"الاقتصاد".. و98.9% لـ"البترول"