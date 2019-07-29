علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سيتم إنفاذ القانون في موقع إطلاق النار في جيلروي، كاليفورنيا"، مضيفا، "تشير التقارير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار".

وطالب ترامب مواطني بالحذر، "كن حذرا وآمنا!".

ونقلت "العربية" عن قنوات أمريكية أن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر، وقال شهود عيان إن حالة من الذعر سادت المهرجان خلال إطلاق النار، مؤكدة أن من بين الضحايا أطفال.

بينما أكدت "روسيا اليوم" إصابة 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية.