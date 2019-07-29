تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين 29 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث ترتيبات موسم الحج

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم حج عام 1440 هجرية، ويستهدف اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجيج هذه الرحلة المقدسة.

أولى جلسات محاكمة المتهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي

تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكم 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام قسم التبين"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".

إنطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

تنطلق فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتي تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بجميع المحافظات.

برنامج ملتقى كبار العلماء يعقد للطلاب الوافدين رابع ندواته

يعقد برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين رابع ندواته بعنوان (بلسان عربي مبين .. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية) الذي تنظمه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب.

رواق الجامع الأزهر يعقد ندوة بعنوان "الأمن الفكري في الإسلام"

يعقد رواق الجامع الأزهر ندوة بعنوان "الأمن الفكري في الإسلام" في السابعة مساء بالجامع الأزهر، وذلك ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التي ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكري والغلو، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.

المعهد العالي للفنون الشعبية ينظم مهرجان فنون الأداء في دورته الأولى

ينظم المعهد العالي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الفنان أشرف زكي، مهرجان فنون الأداء في دورته الأولى "دورة الدكتور عصمت يحيي" وذلك خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل، وذلك على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم.

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم عروض سينما دول البحر المتوسط

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامج عروض سينما دول البحر المتوسط، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة سينما الهناجر.

أكاديمية الشرطة تبدأ في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

تبدأ أكاديمية الشرطة استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2019 للحاصلين على المؤهلات الجامعية، وحتى 22 أغسطس ولمدة 25 يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة بالتجمع.

لقاء مفتوح مع القاص والروائي حجاج أدول للحديث عن مشواره الأدبي

تعقد ورشة الزيتون، في تمام الساعة السابعة مساء ، لقاء مفتوحا مع القاص والروائي حجاج أدول، للحديث عن مشواره الأدبي؛ يشارك في اللقاء كل الشاعر شعبان يوسف، والشاعر أسامة جاد، والناقد أسامة حداد، والدكتورة فاطمة الصعيدي، وإنان الشهاوي، والسيناريست محمد رفيع، ويدير اللقاء الروائي محمد إبراهيم طه.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمر صحفي، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، وذلك بمقر الجهاز بشارع صلاح سالم.

هيئة الرقابة المالية تستضيف أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية

تستضيف هيئة الرقابة المالية أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية ، يحضره ممثلو كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعة عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

جهاز تنمية المشروعات ينظم مؤتمرا صحفيا لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة

ينظم جهاز تنمية المشروعات مؤتمرا صحفيا ولقاء إعلاميا موسعا، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

عرض مسرحية "مش كاستنيج" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ؛ عرضا مسرحيا بعنوان " مش كاستينج " تقدمه فرقة "دواير" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية السعودية التابعة لمركز امي الامديد حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين.