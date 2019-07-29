عاجل.. إيران: حوارنا مع أمريكا "ممكن" ولكنها لا تسعى لذلك

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية "ممكن"، ولكن واشنطن لا تسعى للحوار، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.