قالت قناة العربية إن 5 جرحى على الأقل وقعوا في حادث إطلاق النار الذي وقع بمهرجان في كاليفورنيا.
ونقلت العربية عن قنوات أمريكية أن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر.
كما نقلت "العربية" عن شهود عيان وقوع حالة من الذعر في المهرجان، خلال إطلاق النار، مؤكدة أن من بين الضحايا أطفال.
وإطلاق النار جرى في مهرجان للثوم في مدينة جيلروي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يوجد معلومات عن عدد القتلى أو ظروف الضحايا، وفقا لموقع "abc news".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار، وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يهربون من المهرجان، بحثا عن الأمان.
ويعتبر مهرجان الثوم هو حدث يستمر لمدة ثلاثة أيام ويجذب الآلاف من محبي الثوم، وكان اليوم هو آخر أيام المهرجان.