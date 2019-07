قالت قناة العربية إن 5 جرحى على الأقل وقعوا في حادث إطلاق النار الذي وقع بمهرجان في كاليفورنيا.

ونقلت العربية عن قنوات أمريكية أن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر.

كما نقلت "العربية" عن شهود عيان وقوع حالة من الذعر في المهرجان، خلال إطلاق النار، مؤكدة أن من بين الضحايا أطفال.

وإطلاق النار جرى في مهرجان للثوم في مدينة جيلروي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يوجد معلومات عن عدد القتلى أو ظروف الضحايا، وفقا لموقع "abc news".

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter