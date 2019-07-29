اجتمعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، مع قادة ومديري الإدارات المختلفة، لمناقشة أزمة المنقطعين، وسد العجز.

حضر الاجتماع الدكتور سلامهة الويشي المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله المدير العام للشؤون التنفيذية، والمهندس محمد السبكي مدير التعليم الفني، ومديري الإدارات التعليمية، والمحاسب إبراهيم خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية.

وشددت بثينة على صرف رواتب العمال، كما ناقشت استعدادات العام الدراسي الجديد، ووجهت بحصر العجز والزيادة بكل المواد، وتقديم تقريرا وافيا لها، كما وجهت بتسكين المعلمين والمعلمات في محيط محل إقامتهم وحل مشكلات العجز بعد ذلك، كما تم الاتفاق عليه قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

وأوضحت اختصاصات مديري عموم الإدارات التعليمية، ومنها تحويلات الطلاب من مدرسة لأخرى ومن الإدارة التعليمية إلى المدرسة والعكس، ونقل العمال من مدرسة لمدرسة أو إلى الإدارة التعليمية والعكس، وكذلك الإجازات.

وشددت على ضرورة التأكد من تغيير جميع مرواح السقف إلى مراوح جانبية مؤمنة، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، والتأكيد على سلامة الزجاج داخل الفصول والمباني، ويتم تحويل المكسور منه إلى الأكريليك.

كما وجهت وكيل الوزارة بتدريب عددا من معلمي وطلاب المدارس على طريقة إطفاء الحرائق واستخدام الطفايات، والتأكيد على تغطية البيارات بطريقة سليمة وآمنة وعلى مسؤولية مدير المدرسة، والعمل على إخراجها خارج سور المدرسة بالشراكة مع المحليات.

ووجهت بنظافة المدارس ودهان أسوار المدارس بالكامل من الداخل والخارج، وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحب العلم، كما وجهت وكيل الوزارة بالاهتمام بجدائق المدارس، ومراعاة نظافتها وسلامة الأشجار والنخل وإزالة المائل منها الذي يشكل خطورة على الطلاب وخلوها من الحشرات والحشائش.