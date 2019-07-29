برلماني: السيسي يحرص على دعم الشباب ويحثهم على المشاركة في صنع القرار

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن" تحية قلبية للمسؤولين بمؤسسة الرئاسة عن موقع "اسأل الرئيس"، في تلقي أسئلة الشباب لطرحها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السابع للشباب الذي ينعقد غدا ولمدة يومين ولأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوقع "أبو جاد"، في بيان أصدره اليوم، أن تكون جلسة "اسأل الرئيس" واحدة من أهم وأخطر الجلسات التي سوف يشهدها هذا المؤتمر لأنها سوف تؤكد على الدور المحوري الذي بمقدور الشباب أن يضطلع به في البناء والتنمية بشجاعة وثقة وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التي سيناقشونها خاصة أنه لا توجد خطوط حمراء بشأن تساؤلات الشباب للرئيس السيسي، وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسي على ممارسة الشباب المصري للديمقراطية والحرية في أروع صورها وبكل حرية.

وقال النائب حسين أبو جاد، إن الرئيس السيسي يحرص دائما على نشر رسالة قوية مفادها أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار وإطلاق ملكة المبادرة وتتيح أمامهم المجال ليصبحوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعاتهم، وليمدوا جسورا من الثقة المتبادلة بين بعضهم البعض ويساهمون بفاعلية في تطوير وتحديث مجتمعاتهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي كسب الرهان مع الشباب المصري الذي كان على مستوى المسؤولية وتقدم الصفوف في مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.