قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، إن النقابة دبرت أموال المعاشات والمرتبات الواجبة على النقابة، البالغة 2.9 مليون جنيه.

وأضاف المليجي، في بيان اليوم، أن وفدا من نقابة العلميين الفرعية بالمنصورة، زار مقر النقابة العامة، ضم كل من الدكتور عوض إبراهيم والدكتور مرسى أبو يوسف، وعلاء عطية.

وتابع: "لم يكن موعد الزيارة محددا بشكل قاطع، ومع ذلك تمت الزيارة وشابها بعض اللغط عديم القيمة، وانتهينا بعد أسبوع منها لحالة أفضل في مجال العلاقات الإنسانية بين النقابة العامة وفرعها في المنصورة، وهذا في حد ذاته إيجابية تحسب للزيارة وللزائرين العزيزين".

وأوضح أن هيئة المكتب عقدت اجتماعا لها، أمس، اتخذت فيه قرارات هامة.

وأشار إلى أن النقابة نظمت ندوة هامة حول الطاقة والتنمية، عقدها اللواء حمدي بخيت نائب مدينة نصر بمقره، حضرها لفيف من الخبراء يتقدمهم خبراء معهد بحوث البترول ووزارة البترول، موضحا أنه تم الترخيص لـ133 عضوا جديدا للعمل بمعامل تحاليل طبية.