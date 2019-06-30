ذكرت نقابة العلميين أن الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب المهن العلمية، عقد اجتماعا أمس بالمجموعة الأولى من نقباء المحافظات، ضمت: الشرقية والسويس وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان، وحالت ظروف العمل دون حضور بورسعيد وطنطا وبنها مع موافقتهم على ما اتخذ من توصيات، وسوف يعقد اجتماع لاحق لنقباء المحافظات الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع الأول.

وأوضح بيان للنقابة اليوم أن نقيب العلميين عرض الموقف القانوني الذي تمر به النقابة بكل تفاصيله، والجهود المبذولة من إدارة الشؤون القانونية للحفاظ على مشروعية مجالس النقابة، وصحة ما يصدر عنها من القرارات، كما عرض ما يتم من إجراءات تمهيدية لسرعة عقد جمعية عمومية للنظر في ميزانية 2018، والتي انتهت مراجعتها من مكتب المراجعة، وتعد الان لتسليمها للجهاز المركزي ليقوم بدوره في مراقبتها.

ودار حوار مطول حول كل اهتمامات المرحلة الراهنة والمستقبلية وصدر عن الاجتماع البيان التالي: