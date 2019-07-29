قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة، ومازال الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه والبحري، وحتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن الطقس يكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى وجود بعض السحب المنخفضة، التي ستغيب الشمس بعض فترات النهار على السواحل، وتؤدي لتلطيف الجو هناك.

وتابع عبدالعال أن ارتفاع نسب الرطوبة، هي من تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة وتؤدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سترتفع غدا، من درجة لدرجتين على شمال البلاد، ولكنها تعود بعد غد للمعدل الطبيعي لها.

وشرح عبدالعال أن التغير المناخي أثر على أغلب دول العالم، ولكن التأثير الأكثر فاعلية علينا هو زيادة نسب الرطوبة، بينما في أوروبا زادت درجات الحرارة والرطوبة أيضا.