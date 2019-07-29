حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، الحجاج المصريين المقبلين على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا عليهم توخي الحذر لارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا الوقت، حيث تتراوح ما بين 44 و 45 درجة.

وتستمر شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تسير الشركة، اليوم، 20 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة؛ لنقل 4530 حاجًا.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة تسير 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسماعيلية والشرقية وتضامن القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر وحجاج فلسطين وترانزيت لندن وملبنزا، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.