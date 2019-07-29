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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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حبس صاحب ورشتين لقطع غيار السيارات المقلدة بالغربية

حبس صاحب ورشتين لقطع غيار السيارات المقلدة بالغربية

طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

بعد 20 عاما.. قاتل طلاب أركنساس لقي حتفه في حادث تصادم

بعد 20 عاما.. قاتل طلاب أركنساس لقي حتفه في حادث تصادم

تجديد حبس زوج "قاصر الشرقية" 15 يوما

تجديد حبس زوج "قاصر الشرقية" 15 يوما

أجندة فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية

أجندة فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية

روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل اللاجئين في مخيم "الركبان"

روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل اللاجئين في مخيم "الركبان"

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"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

مدرسة كرة قدم لبنات النوبة.. مشروع لاكتشاف مواهب الجنوب

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"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

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