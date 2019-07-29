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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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تفويج 916 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا

تفويج 916 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا

حبس متهم بقتل سيدة وإصابة زوجها في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس متهم بقتل سيدة وإصابة زوجها في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيق

النهري: مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد خلال أشهر

النهري: مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد خلال أشهر

تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ24 أغسطس

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ24 أغسطس

النائب أحمد رسلان: اجتماع برلماني لبحث تطوير منفذ السلوم البري

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