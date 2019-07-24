يحتفل دير أبو مقار بوادي النطرون، الاثنين المقبل، بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس الدير، بإقامة قداس إلهي بتلك المناسبة.

ومن المقرر أن يشترك فيه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.فيما أصدر الدير، كتابا خاص عن الأنبا إبيفانيوس وعلاقته بالرهبنة جمع تعاليمه وكتاباته الرهبانية وعظاته فيه.

وكشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى، تواصل مع الجهات المسؤولة للسماح بزيارة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون، والمحكوم عليهما بالإعدام.

وأضاف حليم لـ"الوطن"، أن الجهات المسؤولة وافقت على طلب البابا، وتم التصريح بالزيارة للقس بولا إسحاق، الكاهن المسؤول بخدمة السجون بالكنيسة، والذي زار المتهمان بالفعل.

وقال صموئيل سعد، شقيق المتهم الرئيسي في جريمة القتل الراهب المجرد أشعياء المقاري، إن ذلك يأتي بعد أن قصرت إدارة السجون خلال الفترة الماضية، الزيارات للمتهيمن على أسرهم من الدرجة الأولى فقط.

وكانت محكمة جنايات دمنهور حكمت، أبريل الماضى، بالإعدام على الراهب المجرد أشعياء المقارى، والراهب الحالى، فلتاؤس المقاري، في واقعة قتل الأنبا إبيفانيوس، 29 يوليو الماضى، داخل الدير.

وكشف البابا، خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، عن أن الكنيسة ترسل قساً للاطمئنان على حالة المتهمين، وتهتم بأبديتهما، وتتمنى أن يتقبل الله منهما التوبة.ولدى الكنيسة لجنة خاصة تابعة للمجمع المقدس تحت اسم "خدمة السجون"، يتولى الإشراف عليها الأنبا دماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم، ومهمتها زيارة المسيحيين في السجون، وإرسال قساوسة لإقامة القداسات بالأعياد، والاهتمام بهم روحيًا ونفسيًا.