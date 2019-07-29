فتحت النيابة العامة في بني سويف، تحقيقا مع أعضاء لجنة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء على قطعة أرض زراعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، عقب وفاة عامل، متأثرا بإصابته في انهيار حائط مبنى خلال تنفيذ حملة الإزالات.

وأمرت النيابة، اليوم الإثنين، حجز 9 من أعضاء اللجنة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية وفاة أحد المواطنين يدعى "خيري. ع" 35 سنة، عامل، أسفل حائط مبنى مخالف على أرض زراعية بعزبة طنطاوي.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوصول "خيري. ع . م" 35 سنة، عامل، مصابا باشتباه نزيف داخلي وكسور في أماكن متفرقة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله قسم الاستقبال بالمستشفى المركزي للفشن.

جرى إيداع الجثة بالمشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر انهيار حائط مبنى من البلوك الأبيض خاص بشقيقه عليه، أثناء تواجده، خلال تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، قرار إزالة للمنزل الكائن بعزبة طنطاوي، بدائرة المركز، لبناؤه مخالفا بالتعدي على الأراضي الزراعية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة بحجز 9 من أعضاء لجنة تنفيذ الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن للاستماع إلى أقوالهم، والوقوف على إجراءات تنفيذ قرار الإزالة.