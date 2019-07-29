قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف إن أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية سوف تبدأ الخميس الموافق 1 اغسطس المقبل، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 173 المنعقد بتاريخ 28 يوليو الجاري .

وأوضح رئيس الجامعة في بيان صحفي له اليوم، أن مكتب التنسيق سوف يبدأ العمل بمدينة الشبان بشارع صلاح سالم من الأحد الى الخميس كل اسبوع ويستمر العمل حتى الخامسة عصرا، لافتاُ ان أعمال التنسيق مستمرة لطلاب سنوات النقل حتى الثاني والعشرين من اغسطس، بينما تستمر أعمال التنسيق للطلاب المستجدين حتى نهاية شهر أغسطس، على أن يتم استلام ملفات الالتحاق فور إعلان القبول بالمدن.