لقي موظف مصرعه، اليوم، صدمته سيارة داخل جامعة خاصة في بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع موظف داخل جامعة خاصة بعد أن صدمته سيارة من الخلف، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وضبط السيارة وقائدها.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لـ(ربيع ت. ن.- 30 سنة- موظف بكافيتريا الجامعة)، مقيم بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.