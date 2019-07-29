قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ لها.

وطالب جونسون الذي تولى مقاليد الحكم الأسبوع الماضي جميع أعضاء حكومته بدعم خططه لتعليق عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانت لندن ستتوصل إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب مع بروكسل أم لا.

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أن عليها اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية إذا أرادت عقد صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، كما يمكنها التفاوض بشأن اتفاقيات للتجارة الحرة.