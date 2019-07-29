توتر في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة نفط بريطانية

طالبت الخارجية البريطانية، بإخلاء سبيل الناقلة البريطانية التي تحتجزها طهران، مؤكدة على أنها لن تقبل بتبادل إطلاق الناقلات مع إيران.

وأضافت الخارجية البريطانية، أنه على إيران احترام القانون الدولي، مطالبين طهران بإخلاء سبيل الناقلة البريطانية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الجمعة، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة المحتجزة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة.

وأوقفت بريطانيا مطلع يوليو الجاري، ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متجهة إلى سوريا بتهمة انتهاكها العقوبات الأوروبية على النظام السوري، بينما نفت طهران أن تكون هذه الناقلة متوجهة إلى سوريا.