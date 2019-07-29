"غويشة وانسيال" بـ20 ألف حصيلة مسروقات شقة شيرين سيف النصر

"غويشة وانسيال" حصيلة ما سرقته صديقة الفنانة شيرين سيف النصر من مشغولات الأخيرة الذهبية، بعدما تمكنت من الحصول على مفتاح غرفة نوم سيف النصر منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها.

صديقة سيف النصر قالت في اعترافاتها، أمام النيابة، أنها "سرقت شقة صديقتها الكائنة بمنطقة قسم الجيزة، بشكل شرعي، لأنها حصلت على مفتاح غرفة النوم من الفنانة منذ فترة، وفكرت في ذلك لأنها تمر بضائقة مالية، فسرقت كمية من المشغولات الذهبية، أثناء وجودها في الشقة".

وأضافت المتهمة، أنها "باعت المسروقات لجواهرجي بمبلغ 20 ألف جنيه".

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة العامة بالجيزة قررت حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة من داخل غرفة نومها، واعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة استمعت لأقوال شيرين سيف النصر، حول تعرض شقتها للسرقة وفقدها للمجوهرات ومشغولات ذهبية ثمنية.

وقالت مقدمة البلاغ، في محضر الشرطة والتحقيقات، إنها فوجئت بسرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

وأضافات أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.

وكشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر وراء سرقة المشغولات من شقة "شيرين" في منطقة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة، وكانت تتردد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس.