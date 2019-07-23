تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1108 مخالفات وجنحة مرورية، وتنفيذ 864 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 91 قضية تموينية متنوعة، و88 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وقضية إتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضية سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 329 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.