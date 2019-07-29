أصيب 12 شخص، اليوم، حينما عقرهم كلب ضال، داخل قرية القيس التابعة لمركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا، وقد جري نقلهم جميعا للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن شباب القرية من مطاردة الكلب والتخلص منه بوسط الزراعات.

وكان مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، بورد إشارة من عمليات النجدة تتضمن إصابة 10 أطفال وسيدتين وهم : سيدة محمود 39 عاما، ربة منزل، رشا أنور 27 عاما، ربة منزل، محمود أحمد 6 سنوات، شقيقه إسماعيل 7 سنوات، يمني علي 3 سنوات، سلمي رضا 6 سنوات، رؤية محمد 4 سنوات، أحمد هلال 4 سنوات، يوسف حسين 5 سنوات، ياسين رضا 3 سنوات، بدر شريف 3 سنوات، فارس رجب 9 سنوات، جميعهم من أبناء قرية القيس بغرب مركز بني مزار، عقرهم كلب ضال، ونتج عن ذلك إصابتهم بجروح بالرأس والظهر والكتف والرقبة والوجة.

تم نقل جميع الحالات إلي مستشفى بني مزار حيث تم تطهير الجروح وإعطائهم مصل تتانوس، ثم جري نقلهم لمستشفي المنيا العام لإعطائهم مصل الكلب للحالات التي تحتاج لذلك، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

وقال حسين أبو زيد حلمي من القيادات الشبابية ببني مزار، إن قرية القيس شهدت هروب كلب ضال أصاب 9 أفراد، ولولا تدخل شبابها الذي تمكن من قتله بوسط الزراعات، لزاد عدد المصابين لأضعاف.

وأضاف أن ظاهرة انتشار الكلاب المتوحشة بالشوارع أصبحت منتشرة جدا، مطالبا بتحرك سريع للطب البيطري للتخلص منها حتي لا تحدث كوارث مجددا، كما طالب بضرورة تدخل مجلس النواب المصري بإصدار تشريع يجرم اصطحاب الشباب للكلاب وإرهاب المواطنين، وإثارة الرعب والفزع بين البنات والسيدات أثناء سيرهن في الشوارع، لافتا أن تربية الكلاب تكون لحراسة المنازل أو المزارع والحقول، وليس للمنظرة والتفاخر وإزعاج وإرهاب المواطنين.