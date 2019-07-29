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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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الهيئة الوطنية للصحافة تطالب المؤسسات بصرف العلاوة الشهرية

الهيئة الوطنية للصحافة تطالب المؤسسات بصرف العلاوة الشهرية

السبت.. عرض "رحمة الأدغال" بنادي السينما الأفريقية

السبت.. عرض "رحمة الأدغال" بنادي السينما الأفريقية

شباب الكشافة السعوديين يقدمون خدمات مميزة لآلاف الحجاج في المدينة

شباب الكشافة السعوديين يقدمون خدمات مميزة لآلاف الحجاج في المدينة

فلسطين والتبادل التجاري.. خبراء يوضحون ملفات قمة السيسي وملك الأردن

فلسطين والتبادل التجاري.. خبراء يوضحون ملفات قمة السيسي وملك الأردن

"غويشة وانسيال" بـ20 ألف حصيلة مسروقات شقة شيرين سيف النصر

"غويشة وانسيال" بـ20 ألف حصيلة مسروقات شقة شيرين سيف النصر

منة جلال فتاة فقيرة في "حواديت الشانزليزيه" 

منة جلال فتاة فقيرة في "حواديت الشانزليزيه" 

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"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

مدرسة كرة قدم لبنات النوبة.. مشروع لاكتشاف مواهب الجنوب

مدرسة كرة قدم لبنات النوبة.. مشروع لاكتشاف مواهب الجنوب

"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

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