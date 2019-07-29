غادر اليوم الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء محافظة المنيا، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لوداع الحجاج، وتهنئتهم بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام، متمنياً لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

وقال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة يبلغ هذا العام 564 حاجا منهم 12 مشرفا، يتوجهون إلى الأراضي المقدسة،على فوجين الفوج الأول يضم (329 حاجا) ويغادر اليوم الإثنين، بينما يضم الفوج الثاني 235 حاجا وسيغادر يوم الجمعة القادمة.