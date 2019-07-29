جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شقيقين بتهمة قتل صاحب مطعم بمنطقة الهرم، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب عدم دفع ثمن المأكولات، التي حصل عليها أحد المتهمين، والذي استعان بشقيقه في المشاجرة، فسدد طعنة بسكين للمجني عليه أودت بحياته.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين "محمد س."، وشقيقه "كريم"، ووجهت لهما تهمة قتل المجني عليه عمرو ابراهيم، مالك مطعم مأكولات، وذلك علي إثر شجار احتدم فيما بين المتهم الثاني والمجني عليه لعدم قيام المتهم الثانى بدفع ثمن المأكولات، التى ابتاعها من المجنى عليه.

واستعان المتهم الثانى بشقيقه الذى أحضر سلاحا أبيض "سكين"، وطعن به المجني عليه طعنة واحدة نافذة للصدر قاصدا قتله.