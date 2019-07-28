أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد، واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية.

وكان اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي. ا. ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها.

وتبين من تحريات المباحث إصابة الزوج، ويدعى "خ. ع. م" بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، فكان يعمل في مجال السياحة وترك العمل، وفي الفترة الأخيرة كان يطلب منها الأموال بكثرة لإدمانه المخدرات، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بطعن زوجته عدة طعنات نافذة حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة.