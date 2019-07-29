حملات تموينية مكثفة قبل العيد وضبط كمية كبيرة من الأدوية الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 137 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تحرير 137 قضية تموينية فى 24 ساعة وأدوية مجهولة المصدر

وشملت تلك القضايا ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها (13٫500) ألف عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض القلب والعظام والمفاصل وضغط الدم والمعدة والنقرس غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهرى أبريل ونوفمبر 2018 وبعضها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية تمهيداً للبيع والتداول فى الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 2 من مسئولى المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 563.378 ألف جنيه وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والشركة المختصة أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة. وخلال الحملات تم ضبط 14 قضية أسطوانات بوتاجاز.