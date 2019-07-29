سقوط عاطل استولى على 100 ألف جنيه من مسنين بحجة مساعدتهم فى صرف المعاش

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بطاقات الصرف الآلى الخاصة بالمواطنين كبار السن، بزعم مساعدتهم وصرف مبالغ مالية من حساباتهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قيام عاطل، 57 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسبق اتهامه فى 5 قضايا «نصب وأموال عامة وتبديد» بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب حوادث النصب على المواطنين من كبار السن عن طريق إيهامهم بمساعدتهم فى صرف المبالغ المالية خاصتهم من ماكينات الصرف الآلى، والاستيلاء على «بطاقات الفيزا كارد» عقب إطلاعه على أرقامها السرية، واستبدالها بأُخرى تالفة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، مستخدماً فى ذلك سيارة ملاكى «مستأجرة».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأفاد بارتكابه 5 وقائع بنفس الأسلوب بدائرة قسمى شرطة «أول الرمل - الجمرك»، حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى استولى عليها «100 ألف جنيه»، وتم بإرشاده ضبط «5 كروت فيزا كارد تالفة والسيارة الملاكى» المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع وبطاقة «فيزا كارد» باسمه مودع بها مبلغ «25 ألف جنيه» بأحد البنوك و«2 هاتف محمول» اعترف بأنها من متحصلات نشاطه.