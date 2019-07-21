ضبط 205 لفافات بانجو بحوزة عاطل في الدقهلية

ضبطت مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، عاطل وبحوزته 205 لفافات بانجو صغيرة الحجم وسلاح ناري قبل قيامه بترويجها علي عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة شربين، أكدتها التحريات السرية بقيام "أيمن إ .ع"، 21 سنة، مقيم في الضهرية، بالإتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين برئاسة المقدم محمد الأرضى رئيس المباحث، من ضبطه وبحوزته 205 لفافة صغيرة وبداخلها نبات البانجو المخدر وسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش و255 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالي المضبوط من حصيلة تجارته غير المشروعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات .