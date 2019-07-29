أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، فى إطلاق نار بمهرجان للطعام فى ولاية كاليفورنيا، اليوم، مؤكدة مقتل المشتبه فى قيامه بالهجوم.

وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعى أشخاصاً يفرون من المهرجان المقام على مسافة 48 كيلومتراً جنوب مدينة «سان خوسيه»، باسم «جيلروى جارليك»، فيما قال شهود عيان إن مُنفِّذ الهجوم كان يطلق النار فى كل مكان، وبدا واضحاً أنه لم يكن يستهدف شخصاً بعينه.

ووصف حاكم كاليفورنيا «جافين نيوسام»، الحادث فى تغريدة: بـ«أنه أمر مروع»، وقال متحدث باسم الجهاز الطبى فى منطقة «وادى سانتا كلارا» إن 11 شخصاً، بعضهم فى حالة حرجة، يعالجون من إصابات، بينما أعلنت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية، أن مركز «سانتا كلارا» الطبى استقبل 5 ضحايا، حتى الآن، وأن مصابين اثنين يُعالجان فى المركز الطبى بجامعة ستانفورد.

من جانبها، قالت شاهدة عيان تُدعى «جوليسا كونتريراس»، لشبكة «إن.بى.سى»، إن رجلاً أبيض فى أوائل أو منتصف الثلاثينات، أطلق الرصاص من بندقية على الحضور، مضيفة: «كان إطلاق النار سريعاً للغاية، ورأيته يطلق النار فى كل اتجاه، من اليسار إلى اليمين، وبالعكس، كان بالتأكيد مستعداً جيداً لما يفعل».

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حذَّر فى تغريدة سابقة على حسابه بموقع «تويتر»، بأن المهاجم لم يتم إيقافه بعد، مطالباً المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر.

ويعرض مهرجان «جيلروى جارليك» الذى تأسس عام 1979، مواد غذائية ومشروبات وعروضاً فنية ومنافسات فى مجال الطهى، ويُعد أكبر معرض غذائى صيفى فى العالم.