أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بأن تُنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى «بوابة العُمرة المصرية»، على أن تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

ووفقاً للمادة الثانية من هذا القرار، فإن «البوابة» تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة بما يضمن حماية الأمن والاقتصاد القومى المصرى، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.

كما تهدف البوابة الإلكترونية للعمرة إلى مواكبة التطوّر التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

رئاسة الوزراء: المنظومة الإلكترونية سترفع درجة رضا المواطن عن الخدمة المقدمة.. وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين وفق المنظومة فقط دون غيرهم

ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى، وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعمرة تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات، من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقاً للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحاً به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

كما تتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية «باركود خاص» بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البرى، أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

وأشار القرار إلى أن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن «البوابة» وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الشأن.

واشتمل القرار على أن تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.

وقالت وزيرة السياحة، فى تصريحات لها، إن «البوابة» ستمنح المواطن الفرصة لاختيار أفضل برامج العمرة والحج التى ستعرضها شركات السياحة عبر البوابة، لافتة إلى أن الوزارة ستراقب تنفيذ شركات السياحة للبرامج ومدى التزامها بها.

وأضافت أنه يجوز للمواطن التقدم بشكوى للوزارة حال حدوث أى مشكلة فى تنظيم البرامج، مشيرة إلى أن العديد من الجهات الحكومية تعاونت مع القطاع السياحى الحكومى والخاص بمجهود كبير لمدة شهرين لإنشاء تلك البوابة، لافتة إلى أن إنشاء البوابة يأتى ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى اعتمدته الوزارة لتنمية القطاع السياحى.

وقال يسرى السعودى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن «البوابة» ستكون جاهزة للتشغيل منتصف أغسطس، مشيراً لوجود اجتماعات منعقدة بين الشركات والوزارة لوضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل، والذى سيبدأ فى شهر محرم المقبل. وأضاف «السعودى»، فى تصريحات صحفية، أن «البوابة» من شأنها حماية حقوق المواطن، ومنع الوسطاء والسماسرة من تنظيم برامج العمرة.

فيما أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن إنشاء البوابة قرار «تاريخى»، مشيراً إلى أن الدولة تعطى «العيش لخبازه»، عبر إعطاء شركات السياحة حق التنفيذ لكامل تأشيرات مصر من العمرة. ووصف رئيس غرفة شركات السياحة «البوابة»، فى تصريحات صحفية له، بأنها بداية جيدة للتطور التكنولوجى ودخول كافة الخدمات السياحية عصر الميكنة الإلكترونية. وقال «الشاعر» إن «الغرفة» ستطلق، خلال أسابيع، حملة لتوعية المواطنين بتفاصيل البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة وما توفره من مظلة تحمى المواطن من النصب، وأيضاً تعريفه بأن البوابة هى السبيل الوحيد لقيامه بتأدية العمرة. وأضاف أن الغرفة لم تتلقَّ أى شكاوى أو بلاغات بتورط أى شركة سياحية فى النصب على المواطنين بتأشيرة الفعالية، مشيراً إلى أن من قاموا بالنصب على المواطنين هم «وسطاء السوشيال ميديا» بعيداً عن القطاع السياحى.

وقال ناصر تركى، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن إنشاء البوابة يمثل بداية لقيام الشركات السياحية بتنظيم الحج لنحو مليار مسلم عبر العالم، لافتاً إلى ضرورة القيام بقوافل للترويج لبرامج العمرة المصرية وتنظيم برامج سياحية إلى جانب رحلات الحج والعمرة.

وأوضح أنه لولا إنشاء البوابة فإنه كان من الصعوبة الحفاظ على حقوق المواطن المصرى وحمايته من النصابين، موجهاً الشكر للحكومة التى واكبت التطور التكنولوجى الذى اتبعته وزارة الحج السعودية باستصدار التأشيرة الإلكترونية.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك «أبلكيشن» على الموبايل سيمنح للمواطن الفرصة فى اختيار البرنامج، وباباً للاستغاثة والشكوى للوزارة حال حدوث أى مشكلة له فى السعودية. وأضاف أنه سيتم تدريب موظفى الشركات السياحية، خلال 10 أيام، على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية.

وأشار إلى أن جميع شركات السياحة المصرية ستكون مسجلة على البوابة وسيتم منح كل شركة «رقم سرى» خاص بها تستطيع من خلاله إجراء كافة تعاملاتها وعرض برامجها.