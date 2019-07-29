شهدت مدينة المنصورة بالدقهلية، اليوم الإثنين، حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وعربة كارو، نجا منها صاحب الأخيرة، بعد أن تلقى "الحمار"، الذي يقود العربة، الصدام المباشر مع السيارة الملاكي، ليموت في الحال، فيما لقى صاحب السيارة الملاكي مصرعه أيضاً، ولم ينج من الحادث إلا صاحب "الكارو" الذي أصيب بجروح بسيطة.

وتلقى اللواء فاضل فهمي، مدير الأمن، إخطارا، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "د ج و 8594" قيادة إبراهيم إبراهيم سلامة، 65 سنة، مقيم في منية سندوب، بعربة كارو يقودها شخص يدعى عبد الناصر أحمد محمد بخيت 40 سنة من سوهاج، وذلك في شارع الجيش بالمنصورة.

وانتقل رجال من مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة صاحب السيارة الـ"كارو"، وتم نقلهما إلى مشرحة واستقبال مستشفى المنصورة الدولي، بالإضافة إلى نقل الحمار بعد مصرعه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.